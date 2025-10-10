Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям пролітати над росією на шляху до США
Київ • УНН
Уряд Трампа запропонував заборонити китайським авіакомпаніям польоти над росією на маршрутах до та зі США. Ця пропозиція є черговим актом ескалації у торговельній війні між КНР та США.
У Вашингтоні запропонували заборонити авіакомпаніям з КНР пролітати над рф за маршрутами до та зі Сполучених Штатів. Пояснюється, що скорочення часу польоту ставить американські авіакомпанії у невигідне становище. Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У четвер уряд Трампа запропонував заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над росією на маршрутах з пунктом відправлення або призначення в США. У Вашингтоні пояснили, що скорочення часу польоту, яке дозволяє ця практика, ставить американські компанії в нерівні умови.
Можна зробити висновок, що відповідна пропозиція є черговим актом ескалацієї у торговельній війні між КНР та США - двома найбільшими економіками світу. Протистояння набуло нового етапу після того, як у четвер Пекін посилив контроль над експортом експортом рідкоземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не вводитимуть додаткові мита на китайські товари для припинення закупівель російської нафти.
Поки кремль намагається утримати "безмежне партнерство" з Пекіном, Китай і США ведуть переговори, які можуть радикально змінити глобальний баланс сил. Про це міркує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Якби Китай припинив свою допомогу росії, то вже завтра війна проти України закінчилась би, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог.