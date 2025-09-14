$41.310.10
ukenru
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 18115 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 37073 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 45818 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 42641 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 55238 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35235 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 57347 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 58087 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37564 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36702 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Якби Китай відрізав свою допомогу рф, війна б вже закінчилась - Келлог

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що війна проти України закінчилася б, якби Китай припинив допомогу росії. Він також зазначив, що якби росія дійсно досягала реальних успіхів, "вони б тисячами північнокорейських солдатів не привозили б на територію рф".

Якби Китай відрізав свою допомогу рф, війна б вже закінчилась - Келлог

Якби Китай припинив свою допомогу росії, то вже завтра війна проти України закінчилась би. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог під час 21-шої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає УНН.

Деталі

"росія є молодшим партнером, а не старшим китайців. Я гадаю, що якби Китай відрізав свою допомогу росії, то вже завтра ця війна закінчилась би. росія без китайської підтримки не змогла б це робити", - сказав Келлог.

Також він зазначив, що ще є Північна Корея, яка допомагає рф.

Якби росія дійсно досягала реальних успіхів, була б у гарній позиції, то вони б тисячами північнокорейських солдатів не привозили б на територію рф (щоб воювати проти України - ред.)

- сказав Келлог.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що росія разом із Китаєм та Іраном розширюють військову співпрацю до безпрецедентного рівня та готуються до "довгострокового протистояння". Він закликав союзників бути готовими до тривалої загрози, яка виходить далеко за межі нинішньої війни в Україні.

путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times09.09.25, 09:19 • 5715 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Марк Рютте
НАТО
Північна Корея
Китай
Україна
Іран