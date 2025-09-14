Якби Китай відрізав свою допомогу рф, війна б вже закінчилась - Келлог
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що війна проти України закінчилася б, якби Китай припинив допомогу росії. Він також зазначив, що якби росія дійсно досягала реальних успіхів, "вони б тисячами північнокорейських солдатів не привозили б на територію рф".
Якби Китай припинив свою допомогу росії, то вже завтра війна проти України закінчилась би. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог під час 21-шої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає УНН.
Деталі
"росія є молодшим партнером, а не старшим китайців. Я гадаю, що якби Китай відрізав свою допомогу росії, то вже завтра ця війна закінчилась би. росія без китайської підтримки не змогла б це робити", - сказав Келлог.
Також він зазначив, що ще є Північна Корея, яка допомагає рф.
Якби росія дійсно досягала реальних успіхів, була б у гарній позиції, то вони б тисячами північнокорейських солдатів не привозили б на територію рф (щоб воювати проти України - ред.)
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що росія разом із Китаєм та Іраном розширюють військову співпрацю до безпрецедентного рівня та готуються до "довгострокового протистояння". Він закликав союзників бути готовими до тривалої загрози, яка виходить далеко за межі нинішньої війни в Україні.
