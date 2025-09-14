Якби Китай відрізав свою допомогу рф, війна б вже закінчилась - Келлог

Якби Китай припинив свою допомогу росії, то вже завтра війна проти України закінчилась би. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог під час 21-шої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає УНН.

"росія є молодшим партнером, а не старшим китайців. Я гадаю, що якби Китай відрізав свою допомогу росії, то вже завтра ця війна закінчилась би. росія без китайської підтримки не змогла б це робити", - сказав Келлог.

Також він зазначив, що ще є Північна Корея, яка допомагає рф.

Якби росія дійсно досягала реальних успіхів, була б у гарній позиції, то вони б тисячами північнокорейських солдатів не привозили б на територію рф (щоб воювати проти України - ред.)