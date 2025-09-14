Если бы Китай прекратил свою помощь РФ, война бы уже закончилась - Келлог

Если бы Китай прекратил свою помощь России, то уже завтра война против Украины закончилась бы. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН.

"Россия является младшим партнером, а не старшим китайцев. Я думаю, что если бы Китай отрезал свою помощь России, то уже завтра эта война закончилась бы. Россия без китайской поддержки не смогла бы это делать", - сказал Келлог.

Также он отметил, что еще есть Северная Корея, которая помогает РФ.

Если бы Россия действительно достигала реальных успехов, была бы в хорошей позиции, то они бы тысячами северокорейских солдат не привозили бы на территорию РФ (чтобы воевать против Украины - ред.)