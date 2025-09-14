Если бы Китай прекратил свою помощь РФ, война бы уже закончилась - Келлог
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что война против Украины закончилась бы, если бы Китай прекратил помощь России. Он также отметил, что если бы Россия действительно достигала реальных успехов, "они бы тысячами северокорейских солдат не привозили бы на территорию РФ".
Если бы Китай прекратил свою помощь России, то уже завтра война против Украины закончилась бы. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН.
Подробности
"Россия является младшим партнером, а не старшим китайцев. Я думаю, что если бы Китай отрезал свою помощь России, то уже завтра эта война закончилась бы. Россия без китайской поддержки не смогла бы это делать", - сказал Келлог.
Также он отметил, что еще есть Северная Корея, которая помогает РФ.
Если бы Россия действительно достигала реальных успехов, была бы в хорошей позиции, то они бы тысячами северокорейских солдат не привозили бы на территорию РФ (чтобы воевать против Украины - ред.)
Дополнение
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия вместе с Китаем и Ираном расширяют военное сотрудничество до беспрецедентного уровня и готовятся к "долгосрочному противостоянию". Он призвал союзников быть готовыми к длительной угрозе, которая выходит далеко за пределы нынешней войны в Украине.
Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times09.09.25, 09:19 • 5715 просмотров