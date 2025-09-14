$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 18064 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 36940 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 45681 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 42541 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 55150 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 35207 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 57297 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 58050 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37553 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36696 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Если бы Китай прекратил свою помощь РФ, война бы уже закончилась - Келлог

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что война против Украины закончилась бы, если бы Китай прекратил помощь России. Он также отметил, что если бы Россия действительно достигала реальных успехов, "они бы тысячами северокорейских солдат не привозили бы на территорию РФ".

Если бы Китай прекратил свою помощь РФ, война бы уже закончилась - Келлог

Если бы Китай прекратил свою помощь России, то уже завтра война против Украины закончилась бы. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН.

Подробности

"Россия является младшим партнером, а не старшим китайцев. Я думаю, что если бы Китай отрезал свою помощь России, то уже завтра эта война закончилась бы. Россия без китайской поддержки не смогла бы это делать", - сказал Келлог.

Также он отметил, что еще есть Северная Корея, которая помогает РФ.

Если бы Россия действительно достигала реальных успехов, была бы в хорошей позиции, то они бы тысячами северокорейских солдат не привозили бы на территорию РФ (чтобы воевать против Украины - ред.)

- сказал Келлог.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия вместе с Китаем и Ираном расширяют военное сотрудничество до беспрецедентного уровня и готовятся к "долгосрочному противостоянию". Он призвал союзников быть готовыми к длительной угрозе, которая выходит далеко за пределы нынешней войны в Украине.

Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times09.09.25, 09:19 • 5715 просмотров

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Кит Келлог
Марк Рютте
НАТО
Северная Корея
Китай
Украина
Иран