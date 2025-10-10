$41.400.09
07:24 • 4758 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11652 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10966 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21157 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42491 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40983 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41939 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71024 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65521 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Трамп предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над россией на пути в США

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Правительство Трампа предложило запретить китайским авиакомпаниям полеты над россией на маршрутах в и из США. Это предложение является очередным актом эскалации в торговой войне между КНР и США.

Трамп предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над россией на пути в США

В Вашингтоне предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над РФ по маршрутам в и из Соединенных Штатов. Объясняется, что сокращение времени полета ставит американские авиакомпании в невыгодное положение. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг правительство Трампа предложило запретить китайским авиакомпаниям совершать полеты над Россией на маршрутах с пунктом отправления или назначения в США. В Вашингтоне объяснили, что сокращение времени полета, которое позволяет эта практика, ставит американские компании в неравные условия.

Можно сделать вывод, что соответствующее предложение является очередным актом эскалации в торговой войне между КНР и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Противостояние приобрело новый этап после того, как в четверг Пекин ужесточил контроль над экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары для прекращения закупок российской нефти.

Пока кремль пытается удержать "безграничное партнерство" с Пекином, Китай и США ведут переговоры, которые могут радикально изменить глобальный баланс сил. Об этом рассуждает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Если бы Китай прекратил свою помощь России, то уже завтра война против Украины закончилась бы, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Игорь Тележников

