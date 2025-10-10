Трамп предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над россией на пути в США
Киев • УНН
Правительство Трампа предложило запретить китайским авиакомпаниям полеты над россией на маршрутах в и из США. Это предложение является очередным актом эскалации в торговой войне между КНР и США.
В Вашингтоне предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над РФ по маршрутам в и из Соединенных Штатов. Объясняется, что сокращение времени полета ставит американские авиакомпании в невыгодное положение. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В четверг правительство Трампа предложило запретить китайским авиакомпаниям совершать полеты над Россией на маршрутах с пунктом отправления или назначения в США. В Вашингтоне объяснили, что сокращение времени полета, которое позволяет эта практика, ставит американские компании в неравные условия.
Можно сделать вывод, что соответствующее предложение является очередным актом эскалации в торговой войне между КНР и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Противостояние приобрело новый этап после того, как в четверг Пекин ужесточил контроль над экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары для прекращения закупок российской нефти.
Пока кремль пытается удержать "безграничное партнерство" с Пекином, Китай и США ведут переговоры, которые могут радикально изменить глобальный баланс сил. Об этом рассуждает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Если бы Китай прекратил свою помощь России, то уже завтра война против Украины закончилась бы, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.