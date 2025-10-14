Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ

Президент США Дональд Трамп планує використати досвід врегулювання відносин Ізраїля і ХАМАС у Секторі Гази для припинення російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Як зазначає видання, дипломатичний прорив на Близькому Сході дав Трампу важливий урок, який він може застосувати до припинення російсько-української війни.

Водночас окремі європейські і американські чиновники попереджають: довгостроковий мир у Газі не гарантований, так само, як і в Україні. Вони наголошують, що ані Київ, ані москва наразі не мають наміру змінювати свою військову стратегію.

За даними видання, головний висновок, який Трамп може зробити з мирної угоди на Близькому Сході, зводиться лише до одного слова - тиск.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Сектору Гази. Він назвав її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні.

Також УНН повідомляв, що Президент США Дональд Трамп підтвердив свою зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня.