Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні

13 жовтня, 19:08 • 13852 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 23825 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 21555 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 26430 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 23473 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18918 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 17051 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12944 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13758 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13520 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Шлюб за розрахунком у $25000 доларів, а потім - за кордон: на Волині викрито схему втечі військовозобов'язаних 13 жовтня, 17:11
Зеленська зустрілася з високою представницею ЄС: обговорили підтримку українських дітей13 жовтня, 17:44
Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" Наконечний13 жовтня, 18:18
Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови КМДА13 жовтня, 19:25
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ22:24
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня13 жовтня, 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 42446 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13 жовтня, 15:39
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay's презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті 12 жовтня, 11:24
Дія (сервіс)
BFM TV
Свіфт
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із Володимиром Зеленським 17 жовтня. Він також назвав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана лідером, який може допомогти в урегулюванні війни рф проти України.

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Я думаю, що так", - сказав глава Білого дому журналістам на борту літака під час повернення до США після візиту на Близький Схід.

Трамп також назвав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана лідером, який може допомогти в урегулюванні війни рф проти України.

Ердоган може. Його поважає путін. І він мій друг

- сказав президент США.

Він додав, що коли у НАТО "виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним, і я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із Президентом Трампом у Вашингтоні у п'ятницю. Він також зазначив, що українська команда вже вирушила до США для низки зустрічей, а основними темами візиту будуть ППО та далекобійні можливості.

Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT13.10.25, 17:34

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Володимир Зеленський