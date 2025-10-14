Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Я думаю, що так", - сказав глава Білого дому журналістам на борту літака під час повернення до США після візиту на Близький Схід.

Трамп також назвав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана лідером, який може допомогти в урегулюванні війни рф проти України.

Ердоган може. Його поважає путін. І він мій друг - сказав президент США.

Він додав, що коли у НАТО "виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним, і я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із Президентом Трампом у Вашингтоні у п'ятницю. Він також зазначив, що українська команда вже вирушила до США для низки зустрічей, а основними темами візиту будуть ППО та далекобійні можливості.

Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT