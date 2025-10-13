48.110.10
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із Президентом Трампом у Вашингтоні у п'ятницю. Він також зазначив, що українська команда вже вирушила до США для низки зустрічей, а основними темами візиту будуть ППО та далекобійні можливості.

Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що матиме можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей.

Також у мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку.  Буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно 

- наголосив Зеленський.

Президент додав, що основні теми візиту – ППО та наші далекобійні можливості, щоб чинити тиск на росію заради миру.

Нагадаємо

Як повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня. Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов лідерів минулими вихідними, під час яких вони обговорювали військову підтримку та шляхи завершення війни з росією.

Антоніна Туманова

Політика
Електроенергія
Рустем Умєров
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки