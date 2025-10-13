Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із Президентом Трампом у Вашингтоні у п'ятницю. Він також зазначив, що українська команда вже вирушила до США для низки зустрічей, а основними темами візиту будуть ППО та далекобійні можливості.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що матиме можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом, передає УНН.
Деталі
Глава держави наголосив, що команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей.
Також у мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку. Буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно
Президент додав, що основні теми візиту – ППО та наші далекобійні можливості, щоб чинити тиск на росію заради миру.
Нагадаємо
Як повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня. Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов лідерів минулими вихідними, під час яких вони обговорювали військову підтримку та шляхи завершення війни з росією.