Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що матиме можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом, передає УНН.

Глава держави наголосив, що команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей.

Також у мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку. Буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно