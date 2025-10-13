Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Президентом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он также отметил, что украинская команда уже отправилась в США для ряда встреч, а основными темами визита будут ПВО и дальнобойные возможности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом, передает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что команда Украины уже отправилась в США: Премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч.
Также у меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку. Будет и несколько других важных встреч – с оборонными компаниями, возможны также встречи с сенаторами и конгрессменами. Будут и встречи с энергетическими компаниями. Это нужно – это было предложение Президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже совершила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно
Президент добавил, что основные темы визита – ПВО и наши дальнобойные возможности, чтобы оказывать давление на россию ради мира.
Напомним
Как сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией.