Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом, передает УНН.

Глава государства подчеркнул, что команда Украины уже отправилась в США: Премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч.

Также у меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку. Будет и несколько других важных встреч – с оборонными компаниями, возможны также встречи с сенаторами и конгрессменами. Будут и встречи с энергетическими компаниями. Это нужно – это было предложение Президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже совершила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно