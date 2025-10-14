Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с Владимиром Зеленским 17 октября. Он также назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает УНН.
Детали
"Я думаю, что да", - сказал глава Белого дома журналистам на борту самолета во время возвращения в США после визита на Ближний Восток.
Трамп также назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины.
Эрдоган может. Его уважает Путин. И он мой друг
Он добавил, что когда у НАТО "возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним, и я никогда не терпел неудачу в том, чтобы решить их сразу же".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Президентом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он также отметил, что украинская команда уже отправилась в США для ряда встреч, а основными темами визита будут ПВО и дальнобойные возможности.
