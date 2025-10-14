$41.600.10
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с Владимиром Зеленским 17 октября. Он также назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины.

Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Я думаю, что да", - сказал глава Белого дома журналистам на борту самолета во время возвращения в США после визита на Ближний Восток.

Трамп также назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины.

Эрдоган может. Его уважает Путин. И он мой друг

- сказал президент США.

Он добавил, что когда у НАТО "возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним, и я никогда не терпел неудачу в том, чтобы решить их сразу же".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Президентом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он также отметил, что украинская команда уже отправилась в США для ряда встреч, а основными темами визита будут ПВО и дальнобойные возможности.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский