Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ

Президент США Дональд Трамп планирует использовать опыт урегулирования отношений Израиля и ХАМАС в Секторе Газа для прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечает издание, дипломатический прорыв на Ближнем Востоке дал Трампу важный урок, который он может применить для прекращения российско-украинской войны.

В то же время отдельные европейские и американские чиновники предупреждают: долгосрочный мир в Газе не гарантирован, так же, как и в Украине. Они подчеркивают, что ни Киев, ни Москва пока не намерены менять свою военную стратегию.

По данным издания, главный вывод, который Трамп может сделать из мирного соглашения на Ближнем Востоке, сводится лишь к одному слову - давление.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе подписал мирное соглашение для Сектора Газа. Он назвал его историческим и таким, что предотвратит Третью мировую войну.

Также УНН сообщал, что Президент США Дональд Трамп подтвердил свою встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.