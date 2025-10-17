$41.760.01
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 14140 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 15086 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 19723 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 26530 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 38093 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 34226 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43786 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 72260 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23211 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив склад американської делегації на переговори з росією щодо війни в Україні, які заплановані на наступний тиждень. Він також заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.

Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України

Президент США Дональд Трамп назвав склад американської делегації на переговорах з росією щодо війни в Україні, запланованих на наступний тиждень. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, участь у переговорах візьмуть віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Стів Віткофф.

Також Трамп заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.

Я думаю, що "Аляска" дійсно підготувала ґрунт. І це було не так давно, але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації - я не починав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться

- запевнив президент США.

Він додав, що не проти запровадження нових санкцій США проти рф, але зараз може бути не підходящий час для такого рішення.

Нагадаємо

Напередодні Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним повідомив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня.

"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Вадим Хлюдзинський

