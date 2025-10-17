Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив склад американської делегації на переговори з росією щодо війни в Україні, які заплановані на наступний тиждень. Він також заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.
Деталі
За його словами, участь у переговорах візьмуть віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Стів Віткофф.
Також Трамп заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.
Я думаю, що "Аляска" дійсно підготувала ґрунт. І це було не так давно, але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації - я не починав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться
Він додав, що не проти запровадження нових санкцій США проти рф, але зараз може бути не підходящий час для такого рішення.
Нагадаємо
Напередодні Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним повідомив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня.
