Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України

Президент США Дональд Трамп назвав склад американської делегації на переговорах з росією щодо війни в Україні, запланованих на наступний тиждень. Про це повідомляє УНН.

За його словами, участь у переговорах візьмуть віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Стів Віткофф.

Також Трамп заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.

Я думаю, що "Аляска" дійсно підготувала ґрунт. І це було не так давно, але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації - я не починав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться