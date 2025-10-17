Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 10648 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
19:40 • 13388 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 14680 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 19371 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 26248 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 37838 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 34169 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 43759 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 72046 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23195 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов16 октября, 14:18 • 15523 просмотра
"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса16 октября, 15:32 • 18742 просмотра
Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку16 октября, 16:39 • 4930 просмотра
91-летняя Брижит Бардо госпитализирована в частную клинику в Тулоне - СМИPhoto17:40 • 3142 просмотра
Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы19:03 • 9202 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 37838 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 72046 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 42927 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 64149 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 76135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 36718 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 85224 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 62762 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 64678 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 69475 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Truth Social
Таймс

Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил состав американской делегации на переговоры с Россией по войне в Украине, которые запланированы на следующую неделю. Он также заявил, что Третьей мировой войны из-за Украины не будет.

Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал состав американской делегации на переговорах с Россией по войне в Украине, запланированных на следующую неделю. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По его словам, участие в переговорах примут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Виткофф.

Также Трамп заявил, что Третьей мировой войны из-за Украины не будет.

Я думаю, что "Аляска" действительно подготовила почву. И это было не так давно, но это подготовило почву. Поймите, я оказался в этой ситуации - я не начинал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок. Это могло привести к Третьей мировой войне. Этого не произойдет

- заверил президент США.

Он добавил, что не против введения новых санкций США против РФ, но сейчас может быть не подходящее время для такого решения.

Напомним

Накануне Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным сообщил, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня.

"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk17.10.25, 00:15 • 10648 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина