Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил состав американской делегации на переговоры с Россией по войне в Украине, которые запланированы на следующую неделю. Он также заявил, что Третьей мировой войны из-за Украины не будет.
Подробности
По его словам, участие в переговорах примут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Виткофф.
Также Трамп заявил, что Третьей мировой войны из-за Украины не будет.
Я думаю, что "Аляска" действительно подготовила почву. И это было не так давно, но это подготовило почву. Поймите, я оказался в этой ситуации - я не начинал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок. Это могло привести к Третьей мировой войне. Этого не произойдет
Он добавил, что не против введения новых санкций США против РФ, но сейчас может быть не подходящее время для такого решения.
Напомним
Накануне Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным сообщил, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня.
