Трамп досі терплячий до путіна, попри те, що той не пішов на жодні угоди - Axios

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово змінював свою позицію щодо України, щоб підлаштуватися під президента росії володимира путіна, навіть попри те, що російський диктатор мало що дав натомість. При цьому посадовці у Білому домі і досі сподіваються на те, що путін зробить кроки на зустріч мирній угоді, повідомляє Axios, пише УНН.

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Критики Трампа стверджують, що його обманюють — що путін не має наміру укладати мир. Але посадовці Білого дому повідомляють Axios, що вони все ще вірять, що Путін збирається зробити відчутні кроки до угоди.

Наразі Трамп дав путіну багато з того, на що сподівався російський президент: жодного припинення вогню, жодних санкцій, розкол всередині НАТО та значну свободу дій з боку лідера США, який не відомий своїм терпінням.

Трамп час від часу визнавав, що путін може "зачепити мене", і навіть погрожував санкціями або митами, якщо путін продовжуватиме перешкоджати мирному процесу.

Але після розмови з путіним у понеділок Трамп проявив більше поваги до путіна, ніж будь-коли — відкинувши заклики до санкцій, відійшовши від ролі посередника на користь формату, який воліє путін, та проголосив готовність росії висловити свої вимоги до миру як дипломатичний переворот.

Трамп запропонував провести мирні переговори у Ватикані, а представники Білого дому заявили, що росіяни прибудуть із "мирним меморандумом", у якому викладено бачення москви щодо припинення вогню та ширшої угоди про припинення війни.

Трамп планує відвідати саміт НАТО у червні

Але в п'ятницю міністр закордонних справ росії сергій лавров, підтвердивши, що росія готує такий документ, відмовився від ідеї зустрічі у Ватикані, заявивши, що це не буде доречним місцем для зустрічі двох православних християнських країн.

Наразі українські чиновники кажуть, що вони не мають інформації про те, коли і де відбудеться наступний раунд переговорів після першої зустрічі тиждень тому у Стамбулі.

росія здійснила одну з найбільших на сьогодні атак безпілотників та ракет на Київ у ніч на суботу, а президент України Володимир Зеленський стверджував, що це довело, що путін затягує війну, і терміново потрібні додаткові санкції.

Велика Британія та ЄС оголосили про нові санкції проти росії цього тижня після того, як путін знову відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню. Вони сподівалися, що США приєднаються, але Трамп відмовився.

Повага Трампа до путіна після понеділкової розмови збентежила лідерів союзників, які згодом приєдналися до телефонної конференції з ним.

Оскільки москва продовжувала уповільнювати мирний процес, який, за початковими словами Трампа, буде завершено протягом 24 годин, президент США, здавалося, був більше схильний повністю відмовитися від переговорів, ніж жорстко атакувати путіна.

Доповнення

За даними WSJ, Трамп повідомив європейським лідерам, що путін не хоче миру, бо думає, що перемагає. Трамп також запропонував провести переговори між Україною та росією у Ватикані.