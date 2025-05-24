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Трамп все еще терпелив к путину, несмотря на то, что тот не пошел ни на какие соглашения - Axios

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Трамп менял позицию по Украине, чтобы угодить путину. Белый дом надеется, что путин предпримет шаги к соглашению, несмотря на нежелание рф идти на уступки.

Трамп все еще терпелив к путину, несмотря на то, что тот не пошел ни на какие соглашения - Axios

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно менял свою позицию в отношении Украины, чтобы подстроиться под президента россии владимира путина, даже несмотря на то, что российский диктатор мало что дал взамен. При этом должностные лица в Белом доме до сих пор надеются на то, что путин предпримет шаги на встречу мирному соглашению, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Критики Трампа утверждают, что его обманывают — что путин не намерен заключать мир. Но должностные лица Белого дома сообщают Axios, что они все еще верят, что Путин собирается предпринять ощутимые шаги к соглашению.

Сейчас Трамп дал путину много из того, на что надеялся российский президент: никакого прекращения огня, никаких санкций, раскол внутри НАТО и значительную свободу действий со стороны лидера США, который не известен своим терпением.

Трамп время от времени признавал, что путин может "зацепить меня", и даже угрожал санкциями или пошлинами, если путин будет продолжать препятствовать мирному процессу.

Но после разговора с путиным в понедельник Трамп проявил больше уважения к путину, чем когда-либо — отвергнув призывы к санкциям, отойдя от роли посредника в пользу формата, который предпочитает путин, и провозгласил готовность россии высказать свои требования к миру как дипломатический переворот.

Трамп предложил провести мирные переговоры в Ватикане, а представители Белого дома заявили, что россияне прибудут с "мирным меморандумом", в котором изложено видение москвы по прекращению огня и более широкому соглашению о прекращении войны.

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Но в пятницу министр иностранных дел россии сергей лавров, подтвердив, что россия готовит такой документ, отказался от идеи встречи в Ватикане, заявив, что это не будет подходящим местом для встречи двух православных христианских стран.

Сейчас украинские чиновники говорят, что у них нет информации о том, когда и где состоится следующий раунд переговоров после первой встречи неделю назад в Стамбуле.

россия совершила одну из крупнейших на сегодня атак беспилотников и ракет на Киев в ночь на субботу, а президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что это доказало, что путин затягивает войну, и срочно нужны дополнительные санкции.

Великобритания и ЕС объявили о новых санкциях против россии на этой неделе после того, как путин снова отклонил предложение Трампа о прекращении огня. Они надеялись, что США присоединятся, но Трамп отказался.

Уважение Трампа к путину после понедельничного разговора смутило лидеров союзников, которые впоследствии присоединились к телефонной конференции с ним.

Поскольку москва продолжала замедлять мирный процесс, который, по начальным словам Трампа, будет завершен в течение 24 часов, президент США, казалось, был больше склонен полностью отказаться от переговоров, чем жестко атаковать путина.

Дополнение

По данным WSJ, Трамп сообщил европейским лидерам, что путин не хочет мира, потому что думает, что побеждает. Трамп также предложил провести переговоры между Украиной и россией в Ватикане.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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