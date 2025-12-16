$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 14284 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 14876 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 18567 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 18769 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22847 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24383 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24059 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28814 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24224 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії до списку терористів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії, "Клан дель Гольфо", до списку терористичних організацій. США погрожують використати "всі доступні засоби" проти таких груп у Латинській Америці.

Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії до списку терористів

Президент США Дональд Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії до свого списку терористичних організацій. США пригрозили використати "всі доступні засоби" проти таких груп. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

США додали найбільший кокаїновий картель Колумбії до свого списку терористичних організацій і пригрозили використати "всі доступні засоби" проти таких груп, на які вони націлені по всій Латинській Америці

- пише видання.

Як заявив державний секретар Марко Рубіо: "Картель "Клан дель Гольфо" – "це жорстока та потужна злочинна організація з тисячами членів".

Зазначається, що з моменту повернення на посаду цього року президент Дональд Трамп додав до списку іноземних терористичних організацій численні злочинні угруповання, зокрема венесуельську "Трен де Арагуа".

Раніше Трамп припустив, що США "дуже скоро" почнуть переслідувати картелі на суші у Венесуелі та за її межами, продовжуючи кампанію, яка досі була зосереджена на суднах, підозрюваних у торгівлі людьми в Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Нагадаємо

США планують перехоплювати більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, оскільки це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Колумбія
Bloomberg
Венесуела
Сполучені Штати Америки