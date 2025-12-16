Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії до списку терористів

Президент США Дональд Трамп додав найбільший кокаїновий картель Колумбії до свого списку терористичних організацій. США пригрозили використати "всі доступні засоби" проти таких груп. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

США додали найбільший кокаїновий картель Колумбії до свого списку терористичних організацій і пригрозили використати "всі доступні засоби" проти таких груп, на які вони націлені по всій Латинській Америці - пише видання.

Як заявив державний секретар Марко Рубіо: "Картель "Клан дель Гольфо" – "це жорстока та потужна злочинна організація з тисячами членів".

Зазначається, що з моменту повернення на посаду цього року президент Дональд Трамп додав до списку іноземних терористичних організацій численні злочинні угруповання, зокрема венесуельську "Трен де Арагуа".

Раніше Трамп припустив, що США "дуже скоро" почнуть переслідувати картелі на суші у Венесуелі та за її межами, продовжуючи кампанію, яка досі була зосереджена на суднах, підозрюваних у торгівлі людьми в Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Нагадаємо

США планують перехоплювати більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, оскільки це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.