публикации
Эксклюзивы
Трамп добавил крупнейший кокаиновый картель Колумбии в список террористов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Трамп добавил крупнейший кокаиновый картель Колумбии, «Клан дель Гольфо», в список террористических организаций. США угрожают использовать «все доступные средства» против таких групп в Латинской Америке.

Трамп добавил крупнейший кокаиновый картель Колумбии в список террористов

Президент США Дональд Трамп добавил крупнейший кокаиновый картель Колумбии в свой список террористических организаций. США пригрозили использовать "все доступные средства" против таких групп. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

США добавили крупнейший кокаиновый картель Колумбии в свой список террористических организаций и пригрозили использовать "все доступные средства" против таких групп, на которые они нацелены по всей Латинской Америке

- пишет издание.

Как заявил государственный секретарь Марко Рубио: "Картель "Клан дель Гольфо" – "это жестокая и мощная преступная организация с тысячами членов".

Отмечается, что с момента возвращения на должность в этом году президент Дональд Трамп добавил в список иностранных террористических организаций многочисленные преступные группировки, в частности венесуэльскую "Трен де Арагуа".

Ранее Трамп предположил, что США "очень скоро" начнут преследовать картели на суше в Венесуэле и за ее пределами, продолжая кампанию, которая до сих пор была сосредоточена на судах, подозреваемых в торговле людьми в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Напомним

США планируют перехватывать больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, поскольку это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Павел Башинский

