Трамп анонсував завершення першого етапу переговорів щодо Гази наступного тижня
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про успішні переговори з ХАМАС щодо врегулювання в Секторі Гази. Перший етап має завершитися наступного тижня, а технічні групи знову зберуться в Єгипті у понеділок.
Перший етап переговорів з урегулювання у Секторі Гази має бути завершений наступного тижня. Про це у соцмережі Truth Social розповів президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, цими вихідними відбулися дуже позитивні переговори з представниками угруповання ХАМАС.
Технічні групи знову зберуться в понеділок у Єгипті, щоб опрацювати й уточнити фінальні деталі. Мені повідомили, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я закликаю всіх діяти швидко
Він також вказав, що переговори з "арабськими, мусульманськими та іншими країнами світу" щодо звільнення заручників, припинення війни в Секторі Гази і досягнення миру на Близькому Сході були успішними.
Як сказав Трамп, "ці перемовини проходять успішно та швидко просуваються".
Контекст
ХАМАС погодився передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом". На понеділок у Єгипті заплановані переговори щодо мирного плану Трампа.
3 вересня угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.
