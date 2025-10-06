Трамп анонсировал завершение первого этапа переговоров по Газе на следующей неделе
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил об успешных переговорах с ХАМАС по урегулированию в Секторе Газа. Первый этап должен завершиться на следующей неделе, а технические группы снова соберутся в Египте в понедельник.
Первый этап переговоров по урегулированию в Секторе Газа должен быть завершен на следующей неделе. Об этом в соцсети Truth Social рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в эти выходные состоялись очень позитивные переговоры с представителями группировки ХАМАС.
Технические группы снова соберутся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро
Он также указал, что переговоры с "арабскими, мусульманскими и другими странами мира" по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и достижению мира на Ближнем Востоке были успешными.
Как сказал Трамп, "эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются".
Контекст
ХАМАС согласился передать свое оружие "палестинско-египетскому органу под международным наблюдением". На понедельник в Египте запланированы переговоры по мирному плану Трампа.
3 сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.
