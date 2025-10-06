$41.280.00
5 октября, 15:08 • 17482 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 46915 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 66567 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84345 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 150860 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 120862 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109386 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142909 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114255 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50309 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Трамп анонсировал завершение первого этапа переговоров по Газе на следующей неделе

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Дональд Трамп сообщил об успешных переговорах с ХАМАС по урегулированию в Секторе Газа. Первый этап должен завершиться на следующей неделе, а технические группы снова соберутся в Египте в понедельник.

Трамп анонсировал завершение первого этапа переговоров по Газе на следующей неделе

Первый этап переговоров по урегулированию в Секторе Газа должен быть завершен на следующей неделе. Об этом в соцсети Truth Social рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в эти выходные состоялись очень позитивные переговоры с представителями группировки ХАМАС.

Технические группы снова соберутся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро

- отметил президент США.

Он также указал, что переговоры с "арабскими, мусульманскими и другими странами мира" по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и достижению мира на Ближнем Востоке были успешными.

Как сказал Трамп, "эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются".

Контекст

ХАМАС согласился передать свое оружие "палестинско-египетскому органу под международным наблюдением". На понедельник в Египте запланированы переговоры по мирному плану Трампа.

3 сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Вадим Хлюдзинский

