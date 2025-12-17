$42.180.06
Терехов: Малий та середній бізнес треба підтримувати, а не обтяжувати додатковими податками

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Харківський міський голова Ігор Терехов закликав не тиснути на підприємців під час війни, виступивши проти введення ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 млн грн. Він наголосив, що малий бізнес є основою економіки, а Харківська міськрада скасувала місцеві податки для підтримки понад 127 тисяч ФОП, що функціонують у місті.

Терехов: Малий та середній бізнес треба підтримувати, а не обтяжувати додатковими податками
Фото: Харківська міська рада

Органи місцевого самоврядування та уряд України повинні зосередитися на підтримці малого та середнього бізнесу, а не вводити ПДВ для ФОП. Про це заявив харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов в інтерв'ю "Радіо НВ".

Деталі

Міський голова Харкова підкреслив, що в умовах війни не можна тиснути на підприємців, які є основою економіки держави. Він виступив категорично проти запланованого введення обов'язкової сплати ПДВ для ФОП, чий річний дохід перевищує 1 млн грн. За його словами, це створить додаткове навантаження і може призвести до скорочення кількості підприємств.

Малий бізнес під час війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Потрібно все робити економічно виважено... Малий бізнес утискати не можна

- підкреслив Ігор Терехов.

Він також подякував підприємцям, які продовжують свою діяльність у Харкові, незважаючи на атаки.

Терехов зазначив, що в місті зараз функціонують понад 127 тисяч ФОП, що більше, ніж до війни. Для їх підтримки міськрада прийняла рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб дозволити підприємцям направляти оборотні кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату і створення робочих місць.

Нагадаємо

Міністерство розвитку громад та територій України заявило, що не планує введення податку на відбудову після завершення війни.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Україна
Харків