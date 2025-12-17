Терехов: Малий та середній бізнес треба підтримувати, а не обтяжувати додатковими податками

Фото: Харківська міська рада

Органи місцевого самоврядування та уряд України повинні зосередитися на підтримці малого та середнього бізнесу, а не вводити ПДВ для ФОП. Про це заявив харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов в інтерв'ю "Радіо НВ".

Деталі

Міський голова Харкова підкреслив, що в умовах війни не можна тиснути на підприємців, які є основою економіки держави. Він виступив категорично проти запланованого введення обов'язкової сплати ПДВ для ФОП, чий річний дохід перевищує 1 млн грн. За його словами, це створить додаткове навантаження і може призвести до скорочення кількості підприємств.

Малий бізнес під час війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Потрібно все робити економічно виважено... Малий бізнес утискати не можна - підкреслив Ігор Терехов.

Він також подякував підприємцям, які продовжують свою діяльність у Харкові, незважаючи на атаки.

Терехов зазначив, що в місті зараз функціонують понад 127 тисяч ФОП, що більше, ніж до війни. Для їх підтримки міськрада прийняла рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб дозволити підприємцям направляти оборотні кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату і створення робочих місць.

