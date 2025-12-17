$42.180.06
Терехов: Малый и средний бизнес нужно поддерживать, а не обременять дополнительными налогами

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Харьковский городской голова Игорь Терехов призвал не давить на предпринимателей во время войны, выступив против введения НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. Он подчеркнул, что малый бизнес является основой экономики, а Харьковский горсовет отменил местные налоги для поддержки более 127 тысяч ФЛП, функционирующих в городе.

Терехов: Малый и средний бизнес нужно поддерживать, а не обременять дополнительными налогами
Фото: Харьковский городской совет

Органы местного самоуправления и правительство Украины должны сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, а не вводить НДС для ФЛП. Об этом заявил харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игорь Терехов в интервью "Радио НВ".

Подробности

Мэр Харькова подчеркнул, что в условиях войны нельзя давить на предпринимателей, которые являются основой экономики государства. Он выступил категорически против запланированного введения обязательной уплаты НДС для ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн. По его словам, это создаст дополнительную нагрузку и может привести к сокращению количества предприятий.

Малый бизнес во время войны является основой страны. И очень важно его поддерживать, а не обременять. Нужно все делать экономически взвешенно... Малый бизнес притеснять нельзя

- подчеркнул Игорь Терехов.

Он также поблагодарил предпринимателей, которые продолжают свою деятельность в Харькове, несмотря на атаки.

Терехов отметил, что в городе сейчас функционируют более 127 тысяч ФЛП, что больше, чем до войны. Для их поддержки горсовет принял решение об отмене всех местных налогов и сборов, чтобы позволить предпринимателям направлять оборотные средства на закупку материалов, заработную плату и создание рабочих мест.

Напомним

Министерство развития общин и территорий Украины заявило, что не планирует введение налога на восстановление после завершения войны.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Украина
Харьков