У Міністерстві розвитку громад не планують запроваджувати податок на відбудову

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 1636 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 6934 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 9338 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 13571 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 14817 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20178 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22087 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22840 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27387 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23474 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
89%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15473 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 23972 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29449 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 14737 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 24195 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12755 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 24291 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29540 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 73039 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43177 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60111 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60085 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63717 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98472 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

У Міністерстві розвитку громад не планують запроваджувати податок на відбудову

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Мінрозвитку спростувало інформацію про можливе запровадження податку на відбудову, назвавши це неправильною інтерпретацією дискусії. Відновлення країни фінансуватиметься за рахунок міжнародної допомоги та коштів агресора.

У Міністерстві розвитку громад не планують запроваджувати податок на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій України не планує введення податку на відбудову після завершення війни. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Мінрозвитку не планує розробку та введення податку на відбудову. Інформація, що зʼявилась в ЗМІ про можливе запровадження такого податку є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни. На цьому наголосила перша заступниця міністра Альона Шкрум 

- йдеться в повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, податки, які сьогодні сплачують громадяни, пріоритетно спрямовуються на оборону та безпеку України.

Запровадження додаткового податкового навантаження на людей для відбудови наразі не розглядається. Водночас відновлення України дійсно потребує значних ресурсів. Позиція держави залишається незмінною: платити за зруйновані міста і громади має насамперед росія як держава-агресор 

- зазначили в міністерстві.

У відомстві додали, що Шкрум наголосила, що відновлення триває вже зараз і Мінрозвитку працює над залученням фінансування насамперед через механізми міжнародної допомоги, грантів і пільгових кредитів. Також опрацьовується створення Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити їх прозоре використання.

Доповнення

Раніше перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум в інтерв’ю ЗМІ розповіла, що Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови, який у перспективі наповнюватиметься від окремого податку.

За її словами, це вимушений крок, бо жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

Згодом Шкрум у Facebook написала, що Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову.

"Ці дискусії є неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення. Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни. Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", - написала Шкрум.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа в останні тижні передала своїм європейським колегам низку документів, кожен з яких займає одну сторінку, яка викладає її бачення відновлення України та повернення росії у світову економіку.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Дональд Трамп
Україна