У Міністерстві розвитку громад не планують запроваджувати податок на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій України не планує введення податку на відбудову після завершення війни. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Мінрозвитку не планує розробку та введення податку на відбудову. Інформація, що зʼявилась в ЗМІ про можливе запровадження такого податку є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни. На цьому наголосила перша заступниця міністра Альона Шкрум - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, податки, які сьогодні сплачують громадяни, пріоритетно спрямовуються на оборону та безпеку України.

Запровадження додаткового податкового навантаження на людей для відбудови наразі не розглядається. Водночас відновлення України дійсно потребує значних ресурсів. Позиція держави залишається незмінною: платити за зруйновані міста і громади має насамперед росія як держава-агресор - зазначили в міністерстві.

У відомстві додали, що Шкрум наголосила, що відновлення триває вже зараз і Мінрозвитку працює над залученням фінансування насамперед через механізми міжнародної допомоги, грантів і пільгових кредитів. Також опрацьовується створення Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити їх прозоре використання.

Доповнення

Раніше перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум в інтерв’ю ЗМІ розповіла, що Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови, який у перспективі наповнюватиметься від окремого податку.

За її словами, це вимушений крок, бо жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

Згодом Шкрум у Facebook написала, що Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову.

"Ці дискусії є неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення. Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни. Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", - написала Шкрум.

Нагадаємо

