В Министерстве развития громад не планируют вводить налог на восстановление

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Минразвития опровергло информацию о возможном введении налога на восстановление, назвав это неправильной интерпретацией дискуссии. Восстановление страны будет финансироваться за счет международной помощи и средств агрессора.

В Министерстве развития громад не планируют вводить налог на восстановление

Министерство развития громад и территорий Украины не планирует введение налога на восстановление после завершения войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Минразвития не планирует разработку и введение налога на восстановление. Информация, появившаяся в СМИ о возможном введении такого налога, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии по финансированию восстановления страны. Это подчеркнула первая заместитель министра Алена Шкрум 

- говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, налоги, которые сегодня платят граждане, приоритетно направляются на оборону и безопасность Украины.

Введение дополнительной налоговой нагрузки на людей для восстановления пока не рассматривается. В то же время восстановление Украины действительно требует значительных ресурсов. Позиция государства остается неизменной: платить за разрушенные города и общины должна прежде всего россия как государство-агрессор 

- отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Шкрум подчеркнула, что восстановление продолжается уже сейчас и Минразвития работает над привлечением финансирования прежде всего через механизмы международной помощи, грантов и льготных кредитов. Также прорабатывается создание Фонда восстановления, который позволит быстрее аккумулировать средства и обеспечить их прозрачное использование.

Дополнение

Ранее первая заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум в интервью СМИ рассказала, что Министерство развития общин и территорий работает над созданием отдельного Фонда восстановления, который в перспективе будет наполняться от отдельного налога.

По ее словам, это вынужденный шаг, потому что ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны".

Впоследствии Шкрум в Facebook написала, что Министерство развития не планирует никакого налога на восстановление.

"Эти дискуссии являются неправильной интерпретацией дискуссии о финансировании восстановления. Никакого налога на восстановление не будет и не может быть. Это аксиома. Все наши налоги сейчас идут на оборону и безопасность страны. Прошу не искать хайп там, где его нет. Эти манипуляции сейчас вредят", - написала Шкрум.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающую ее видение восстановления Украины и возвращения россии в мировую экономику.

Павел Башинский

