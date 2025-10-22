Тепло й майже без опадів: яка погода буде в Україні 23 жовтня

У четвер українців очікує стримане потепління: денна температура сягатиме від +11 до +16 °C. Лише на північному сході буде свіжіше - +7…+9 °C. Суттєвих дощів не прогнозують, хіба що вночі та вранці місцями дощитиме на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині невеликий дощ, пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

У четвер в Україні буде тепло. Денна температура повітря становитиме +11+16 градусів, в Криму до +18 градусів. Лише на північному сході буде свіжіше, +7+9 градусів. Дощі якісь серйозні малоймовірні, хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ - написала вона.

Також Діденко зазначила, що на заході, півночі та в центрі України посилиться південно-східний вітер, пориви сягатимуть 10-14 м/с.

У Києві, за словами синоптика, 23 жовтня вночі та вранці місцями очікується незначний дощ, а ось вдень - без опадів. Температура повітря прогріється до +14 градусів.

Впродовж 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами - застерегла Діденко

Синоптикиня додала, що зміна погоди та коливання атмосферного тиску можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій.

Для запобігання цим негараздам у нас є сімейні лікарі, пухнасті коти, гарячі чаї, розумний обігрів, хороші українські книжки та хороші люди. Ось навколо цього і будемо гуртуватися - підсумувала вона.

