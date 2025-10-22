$41.740.01
48.470.19
uk
12:50 • 178 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11385 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13839 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20326 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29122 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27477 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35215 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45610 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44062 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35316 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Тепло й майже без опадів: яка погода буде в Україні 23 жовтня

Київ • УНН

 • 868 перегляди

У четвер, 23 жовтня, в Україні очікується потепління до +11+16°C, на півночі сходу до +7+9°C. Невеликі дощі можливі лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

У четвер українців очікує стримане потепління: денна температура сягатиме від +11 до +16 °C. Лише на північному сході буде свіжіше - +7…+9 °C. Суттєвих дощів не прогнозують, хіба що вночі та вранці місцями дощитиме на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині невеликий дощ, пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

У четвер в Україні буде тепло. Денна температура повітря становитиме +11+16 градусів, в Криму до +18 градусів. Лише на північному сході буде свіжіше, +7+9 градусів. Дощі якісь серйозні малоймовірні, хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ

- написала вона.

Також Діденко зазначила, що на заході, півночі та в центрі України посилиться південно-східний вітер, пориви сягатимуть 10-14 м/с.

У Києві, за словами синоптика, 23 жовтня вночі та вранці місцями очікується незначний дощ, а ось вдень - без опадів. Температура повітря прогріється до +14 градусів.

Впродовж 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами

- застерегла Діденко

Синоптикиня додала, що зміна погоди та коливання атмосферного тиску можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій.

Для запобігання цим негараздам у нас є сімейні лікарі, пухнасті коти, гарячі чаї, розумний обігрів, хороші українські книжки та хороші люди. Ось навколо цього і будемо гуртуватися

- підсумувала вона.

Альона Уткіна

