Тепло й майже без опадів: яка погода буде в Україні 23 жовтня
Київ • УНН
У четвер, 23 жовтня, в Україні очікується потепління до +11+16°C, на півночі сходу до +7+9°C. Невеликі дощі можливі лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.
У четвер українців очікує стримане потепління: денна температура сягатиме від +11 до +16 °C. Лише на північному сході буде свіжіше - +7…+9 °C. Суттєвих дощів не прогнозують, хіба що вночі та вранці місцями дощитиме на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині невеликий дощ, пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Деталі
У четвер в Україні буде тепло. Денна температура повітря становитиме +11+16 градусів, в Криму до +18 градусів. Лише на північному сході буде свіжіше, +7+9 градусів. Дощі якісь серйозні малоймовірні, хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ
Також Діденко зазначила, що на заході, півночі та в центрі України посилиться південно-східний вітер, пориви сягатимуть 10-14 м/с.
У Києві, за словами синоптика, 23 жовтня вночі та вранці місцями очікується незначний дощ, а ось вдень - без опадів. Температура повітря прогріється до +14 градусів.
Впродовж 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами
Синоптикиня додала, що зміна погоди та коливання атмосферного тиску можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій.
Для запобігання цим негараздам у нас є сімейні лікарі, пухнасті коти, гарячі чаї, розумний обігрів, хороші українські книжки та хороші люди. Ось навколо цього і будемо гуртуватися
