Тепло и почти без осадков: какая погода будет в Украине 23 октября
Киев • УНН
В четверг, 23 октября, в Украине ожидается потепление до +11+16°C, на севере востока до +7+9°C. Небольшие дожди возможны только ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
В четверг украинцев ожидает сдержанное потепление: дневная температура будет достигать от +11 до +16 °C. Только на северо-востоке будет свежее - +7…+9 °C. Существенных дождей не прогнозируют, разве что ночью и утром местами будет дождливо в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
В четверг в Украине будет тепло. Дневная температура воздуха составит +11+16 градусов, в Крыму до +18 градусов. Только на северо-востоке будет свежее, +7+9 градусов. Дожди какие-то серьезные маловероятны, разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь
Также Диденко отметила, что на западе, севере и в центре Украины усилится юго-восточный ветер, порывы будут достигать 10-14 м/с.
В Киеве, по словам синоптика, 23 октября ночью и утром местами ожидается незначительный дождь, а вот днем - без осадков. Температура воздуха прогреется до +14 градусов.
В течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами
Синоптик добавила, что изменение погоды и колебания атмосферного давления могут повлиять на состояние здоровья или настроение.
Для предотвращения этих неприятностей у нас есть семейные врачи, пушистые коты, горячие чаи, разумный обогрев, хорошие украинские книги и хорошие люди. Вот вокруг этого и будем объединяться
