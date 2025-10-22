Тепло и почти без осадков: какая погода будет в Украине 23 октября

В четверг украинцев ожидает сдержанное потепление: дневная температура будет достигать от +11 до +16 °C. Только на северо-востоке будет свежее - +7…+9 °C. Существенных дождей не прогнозируют, разве что ночью и утром местами будет дождливо в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

