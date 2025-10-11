$41.510.00
10 жовтня, 19:08 • 17925 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 34819 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 42783 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 30428 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 26950 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 34273 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 40914 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 43924 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19781 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 20205 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, аварійних відключень по країні немає - Міненерго

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі України контрольована, аварійних відключень немає. У деяких областях застосовуються графіки погодинних відключень для ліквідації наслідків обстрілів.

Ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, аварійних відключень по країні немає - Міненерго

Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, проте у деяких областях ще ліквідовують наслідки обстрілів, тому у цих регіонах застосовуються графіки погодинного відключення. Наразі аварійних відключень по країні немає. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"На сьогодні ситуація в об’єднаній енергосистемі є фактично в цілому контрольованою. Стабільна енергосистема є цілісною. В окремих областях є наслідки ворожих обстрілів, для чого застосовуються графіки погодинного відключення. Вимушений захід, щоб можна було провести технічні заходи, ремонтні заходи для відновлення та стабілізації енергосистеми в цих областях", - сказав Колісник.

За його словами, енергетики за ніч стабілізували роботу київської енергосистеми, де відновлено живлення фактично для майже 800 тис. споживачів. Також він зазначив, що на Одещині вдалося заживити 107 тис. абонентів.

"Наразі аварійних відключень по країні немає. Ми застосовуємо лише планові графіки обмеження там, де потребує ситуація, а це прифронтові регіони", - додав Колісник.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання щодо захисту енергооб’єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та 6.

Павло Башинський

