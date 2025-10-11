Ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, аварійних відключень по країні немає - Міненерго
Київ • УНН
Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, проте у деяких областях ще ліквідовують наслідки обстрілів, тому у цих регіонах застосовуються графіки погодинного відключення. Наразі аварійних відключень по країні немає. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"На сьогодні ситуація в об’єднаній енергосистемі є фактично в цілому контрольованою. Стабільна енергосистема є цілісною. В окремих областях є наслідки ворожих обстрілів, для чого застосовуються графіки погодинного відключення. Вимушений захід, щоб можна було провести технічні заходи, ремонтні заходи для відновлення та стабілізації енергосистеми в цих областях", - сказав Колісник.
За його словами, енергетики за ніч стабілізували роботу київської енергосистеми, де відновлено живлення фактично для майже 800 тис. споживачів. Також він зазначив, що на Одещині вдалося заживити 107 тис. абонентів.
"Наразі аварійних відключень по країні немає. Ми застосовуємо лише планові графіки обмеження там, де потребує ситуація, а це прифронтові регіони", - додав Колісник.
