Ситуация в энергосистеме в целом контролируемая, аварийных отключений по стране нет - Минэнерго
Киев • УНН
По состоянию на 11 октября ситуация в энергосистеме Украины контролируемая, аварийных отключений нет. В некоторых областях применяются графики почасовых отключений для ликвидации последствий обстрелов.
По состоянию на 11 октября ситуация в энергосистеме в целом контролируемая, однако в некоторых областях еще ликвидируют последствия обстрелов, поэтому в этих регионах применяются графики почасового отключения. Сейчас аварийных отключений по стране нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.
Подробности
"На сегодня ситуация в объединенной энергосистеме фактически в целом контролируемая. Стабильная энергосистема является целостной. В отдельных областях есть последствия вражеских обстрелов, для чего применяются графики почасового отключения. Вынужденная мера, чтобы можно было провести технические мероприятия, ремонтные мероприятия для восстановления и стабилизации энергосистемы в этих областях", - сказал Колесник.
По его словам, энергетики за ночь стабилизировали работу киевской энергосистемы, где восстановлено питание фактически для почти 800 тыс. потребителей. Также он отметил, что в Одесской области удалось запитать 107 тыс. абонентов.
"Сейчас аварийных отключений по стране нет. Мы применяем только плановые графики ограничения там, где требует ситуация, а это прифронтовые регионы", - добавил Колесник.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы по защите энергообъектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и 6.