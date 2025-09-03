Ситуація в енергосистемі після обстрілів збалансована, обмежень не передбачено - Міненерго
Київ • УНН
В Україні енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Фахівці продовжують відновлювати інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону.
В Україні ситуація в енергосистемі на тлі масованої атаки росії, збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики.
Генерація та споживання
Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Станом на 3 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено
Тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону.
Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції
Доповнення
У ніч на 3 вересня росіяни здійснили черговий масований обстріл України із застосуванням 526 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях, падіння уламків на 14 локаціях.
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що російський диктатор володимир путін готує собі інформаційне алібі для подальших ударів по об’єктах енергетики України.
1 вересня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.
Президент визначив три основні пункти, які розглянули на Ставці. Серед них - підготовка енергетики, закупівля додаткових систем ППО та необхідних обсягів газу.