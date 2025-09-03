Ситуация в энергосистеме после обстрелов сбалансирована, ограничений не предусмотрено - Минэнерго
Киев • УНН
В Украине энергосистема сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено. Специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру и готовиться к отопительному сезону.
В Украине ситуация в энергосистеме на фоне массированной атаки россии сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.
Генерация и потребление
Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы. По состоянию на 3 сентября система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено
Продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.
Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции
Дополнение
В ночь на 3 сентября россияне совершили очередной массированный обстрел Украины с применением 526 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, падение обломков на 14 локациях.
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины.
1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили много деталей по подготовке к отопительному сезону.
Президент определил три основных пункта, которые рассмотрели на Ставке. Среди них - подготовка энергетики, закупка дополнительных систем ПВО и необходимых объемов газа.