Ситуація у Закітному на Донеччині: ворог зайшов у село по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні роботи

Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті. Так у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді прокоментували ситуацію в селі Закітному на Донеччині, передає УНН.

Ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків – особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів. Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті - йдеться у повідомленні.

Також, за даними українських військових, фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки.

Запорізький напрямок: Тернувате залишається під контролем ЗСУ попри спроби окупантів його відбити

Додамо

У повідомленні також зазначено, що за минулий місяць у районі виконання завдань 81-ї оаембр було взято у полон більше десятка військовослужбовців армії рф. З їх слів - командири окупаційних військ ставлять завдання зайти в зазначений район, де "відсутні Сил оборони України". Проте на підходах їх зустрічають засоби БпС, внаслідок чого ворог несе великі втрати.

У зоні відповідальності 81 оаембр фіксується збільшення активності ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які намагаються ускладнювати логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.

Ворог використовує дрони-ждуни, дистанційно мінує шляхи сполучення та збільшує кількість дронів камікадзе та баражуючих боєприпасів в районі виконання завдань. Також фіксуються випадки одночасного застосування одразу декількох видів дронів по позиціях підрозділів 81-ї бригади, що значно ускладнює логістику до населених пунктів Платонівка та Дронівка. Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишаються ускладненими, проте воїни дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку - повідомили військові.

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками