Ситуація у Закітному на Донеччині: ворог зайшов у село по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні роботи

Ексклюзив
13:08 • 3434 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 8622 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 7822 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 12585 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14411 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25556 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34359 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30602 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27824 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23256 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Популярнi новини
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 22501 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 11938 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16438 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 16235 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9344 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 1830 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 12574 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9528 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33636 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41745 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17147 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18833 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 18931 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45135 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47080 перегляди
Ситуація у Закітному на Донеччині: ворог зайшов у село по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні роботи

Київ • УНН

 • 2330 перегляди

Декілька малих груп ворога перетнули Сіверський Донець та інфільтрувалися у міжпозиційний простір. Українські підрозділи проводять пошуково-ударні завдання для виявлення та знищення противника в населеному пункті.

Ситуація у Закітному на Донеччині: ворог зайшов у село по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні роботи

Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті. Так у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді прокоментували ситуацію в селі Закітному на Донеччині, передає УНН.

Ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків – особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів. Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті 

- йдеться у повідомленні.

Також, за даними українських військових, фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки.

Запорізький напрямок: Тернувате залишається під контролем ЗСУ попри спроби окупантів його відбити09.02.26, 16:18 • 2876 переглядiв

Додамо

У повідомленні також зазначено, що за минулий місяць у районі виконання завдань 81-ї оаембр було взято у полон більше десятка військовослужбовців армії рф. З їх слів - командири окупаційних військ ставлять завдання зайти в зазначений район, де "відсутні Сил оборони України". Проте на підходах їх зустрічають засоби БпС, внаслідок чого ворог несе великі втрати.

У зоні відповідальності 81 оаембр фіксується збільшення активності ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які намагаються ускладнювати логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.

Ворог використовує дрони-ждуни, дистанційно мінує шляхи сполучення та збільшує кількість дронів камікадзе та баражуючих боєприпасів в районі виконання завдань. Також фіксуються випадки одночасного застосування одразу декількох видів дронів по позиціях підрозділів 81-ї бригади, що значно ускладнює логістику до населених пунктів Платонівка та Дронівка. Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишаються ускладненими, проте воїни дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку 

- повідомили військові.

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками10.02.26, 08:58 • 3150 переглядiв

Антоніна Туманова

