Ситуация в Закитном Донецкой области: враг зашел в село по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные работы
Киев • УНН
Несколько малых групп врага пересекли Северский Донец и инфильтрировались в межпозиционное пространство. Украинские подразделения проводят поисково-ударные задачи для обнаружения и уничтожения противника в населенном пункте.
На днях нескольким малым группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте. Так в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде прокомментировали ситуацию в селе Закотное Донецкой области, передает УНН.
Враг продолжает наступательные действия с трех направлений – особое внимание уделяется просачиванию во фланг обороны украинских подразделений. На днях нескольким малым группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте.
Также, по данным украинских военных, фиксируются отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества и использование низин, которые россияне используют как укрытие от средств поражения и разведки.
Добавим
В сообщении также отмечается, что за прошедший месяц в районе выполнения задач 81-й оаэмбр было взято в плен более десятка военнослужащих армии РФ. По их словам - командиры оккупационных войск ставят задачу зайти в указанный район, где "отсутствуют Силы обороны Украины". Однако на подходах их встречают средства БпС, в результате чего враг несет большие потери.
В зоне ответственности 81 оаэмбр фиксируется увеличение активности вражеских ударных и разведывательных БпЛА, которые пытаются усложнять логистику, нанося удары по путям сообщения Сил обороны.
Враг использует дроны-ждуны, дистанционно минирует пути сообщения и увеличивает количество дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов в районе выполнения задач. Также фиксируются случаи одновременного применения сразу нескольких видов дронов по позициям подразделений 81-й бригады, что значительно усложняет логистику в населенные пункты Платоновка и Дроновка. Ситуация в полосе ответственности подразделений 81-й бригады остается сложной, однако воины дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении.
