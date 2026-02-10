Ситуация в Закитном Донецкой области: враг зашел в село по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные работы

$43.030.02
Эксклюзив
13:08 • 962 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 3166 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 3374 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 7616 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 12598 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 24330 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 33389 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30252 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27544 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23012 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
публикации
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 7616 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 4798 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 31979 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 40107 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 78105 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 16139 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 17890 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 18077 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 44321 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 46331 просмотра
Ситуация в Закитном Донецкой области: враг зашел в село по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные работы

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Несколько малых групп врага пересекли Северский Донец и инфильтрировались в межпозиционное пространство. Украинские подразделения проводят поисково-ударные задачи для обнаружения и уничтожения противника в населенном пункте.

Ситуация в Закитном Донецкой области: враг зашел в село по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные работы

На днях нескольким малым группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте. Так в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде прокомментировали ситуацию в селе Закотное Донецкой области, передает УНН.

Враг продолжает наступательные действия с трех направлений – особое внимание уделяется просачиванию во фланг обороны украинских подразделений. На днях нескольким малым группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте.

- говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, фиксируются отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества и использование низин, которые россияне используют как укрытие от средств поражения и разведки.

Запорожское направление: Терноватое остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки оккупантов его отбить09.02.26, 16:18 • 2856 просмотров

Добавим

В сообщении также отмечается, что за прошедший месяц в районе выполнения задач 81-й оаэмбр было взято в плен более десятка военнослужащих армии РФ. По их словам - командиры оккупационных войск ставят задачу зайти в указанный район, где "отсутствуют Силы обороны Украины". Однако на подходах их встречают средства БпС, в результате чего враг несет большие потери.

В зоне ответственности 81 оаэмбр фиксируется увеличение активности вражеских ударных и разведывательных БпЛА, которые пытаются усложнять логистику, нанося удары по путям сообщения Сил обороны.

Враг использует дроны-ждуны, дистанционно минирует пути сообщения и увеличивает количество дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов в районе выполнения задач. Также фиксируются случаи одновременного применения сразу нескольких видов дронов по позициям подразделений 81-й бригады, что значительно усложняет логистику в населенные пункты Платоновка и Дроновка. Ситуация в полосе ответственности подразделений 81-й бригады остается сложной, однако воины дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении.

- сообщили военные.

Боев за сутки на фронте стало меньше: Генштаб обновил карту по направлениям10.02.26, 08:58 • 3058 просмотров

Антонина Туманова

