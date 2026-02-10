Боев за сутки на фронте стало меньше: Генштаб обновил карту по направлениям

$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 февраля, 22:01 • 10831 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 19310 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 18444 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18063 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17017 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16605 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18414 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29276 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47011 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44207 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.7м/с
71%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 10117 просмотра
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстреловPhoto9 февраля, 22:24 • 5536 просмотра
Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей GripenPhoto9 февраля, 22:49 • 4540 просмотра
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США9 февраля, 23:37 • 5486 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 10390 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 22445 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 30547 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 69018 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 90518 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 105971 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 11027 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 12939 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 13459 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 39692 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 42219 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Боев за сутки на фронте стало меньше: Генштаб обновил карту по направлениям

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Боев за сутки на фронте стало меньше: Генштаб обновил карту по направлениям

168 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти вдвое меньше, чем днем ранее, при этом горячее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов - сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и совершил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Чаривное, Воздвиженка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 73 обстрела. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения в районах Песчаного и Долгенького.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал, Дачное и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил две атаки в районе Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении зафиксировано одно боестолкновение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы10.02.26, 08:01 • 2876 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина