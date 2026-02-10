Боев за сутки на фронте стало меньше: Генштаб обновил карту по направлениям

168 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти вдвое меньше, чем днем ранее, при этом горячее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов - сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и совершил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Чаривное, Воздвиженка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 73 обстрела. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения в районах Песчаного и Долгенького.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал, Дачное и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил две атаки в районе Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении зафиксировано одно боестолкновение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

