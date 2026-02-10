Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 10450 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 18432 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 17795 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 17511 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 16627 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16390 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18221 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29164 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 46816 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44094 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 9284 перегляди
Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілівPhoto9 лютого, 22:24 • 4504 перегляди
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів GripenPhoto9 лютого, 22:49 • 3630 перегляди
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 4164 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 9652 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 21975 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 30070 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 68540 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 90028 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 105530 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Європа
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 10730 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 12639 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13165 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 39390 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41944 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, що майже вдвічі менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

168 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже удвічі менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів - скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми10.02.26, 08:01 • 2472 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна