Ситуація на кордоні України з Молдовою: пропуск вантажівок відновлено
Київ • УНН
Пропуск вантажних транспортних засобів через державний кордон України з Молдовою відновлено. Оформлення здійснюється в штатному режимі в обох напрямках.
На українсько-молдовському кордоні відновлено пропуск вантажівок до сусідньої країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
Про відновлення пропуску вантажних транспортних засобів через державний кордон повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.
Оформлення в пунктах пропуску в Чернівецькій та Одеській областях здійснюється в штатному режимі в обидва напрямки, заявили в українському і молдовському прикордонному відомствах.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що через негоду в Одеській та Чернівецькій областях було тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови у двох областях.
Також УНН повідомляв, що на тлі негоди на кордоні України на Молдови обмеження для вантажівок розширили на пункти пропуску у трьох областях - до Одеської та Чернівецької додалася Вінницька область.