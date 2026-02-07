Ситуація на кордоні України з Молдовою: пропуск вантажівок відновлено

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 5264 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 18588 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 33390 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 28483 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 24991 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 32433 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14529 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 33540 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18319 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20862 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.7м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА6 лютого, 22:31 • 14832 перегляди
137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті6 лютого, 23:36 • 6446 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 13423 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 6262 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 16503 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 3800 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 32430 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 31654 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 33538 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 43764 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 8728 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 23549 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 26186 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 35284 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 38363 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Ситуація на кордоні України з Молдовою: пропуск вантажівок відновлено

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Пропуск вантажних транспортних засобів через державний кордон України з Молдовою відновлено. Оформлення здійснюється в штатному режимі в обох напрямках.

Ситуація на кордоні України з Молдовою: пропуск вантажівок відновлено

На українсько-молдовському кордоні відновлено пропуск вантажівок до сусідньої країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Про відновлення пропуску вантажних транспортних засобів через державний кордон повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Оформлення в пунктах пропуску в Чернівецькій та Одеській областях здійснюється в штатному режимі в обидва напрямки, заявили в українському і молдовському прикордонному відомствах.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що через негоду в Одеській та Чернівецькій областях було тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови у двох областях.

Також УНН повідомляв, що на тлі негоди на кордоні України на Молдови обмеження для вантажівок розширили на пункти пропуску у трьох областях - до Одеської та Чернівецької додалася Вінницька область.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Вінницька область
Одеська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова