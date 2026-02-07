Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен
Киев • УНН
Пропуск грузовых транспортных средств через государственную границу Украины с Молдовой возобновлен. Оформление осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях.
На украинско-молдавской границе возобновлен пропуск грузовиков в соседнюю страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Подробности
О возобновлении пропуска грузовых транспортных средств через государственную границу сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.
Оформление в пунктах пропуска в Черновицкой и Одесской областях осуществляется в штатном режиме в оба направления, заявили в украинском и молдавском пограничных ведомствах.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно прекращен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях.
Также УНН сообщал, что на фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область.