Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Пропуск грузовых транспортных средств через государственную границу Украины с Молдовой возобновлен. Оформление осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях.

Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен

На украинско-молдавской границе возобновлен пропуск грузовиков в соседнюю страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Подробности

О возобновлении пропуска грузовых транспортных средств через государственную границу сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

Оформление в пунктах пропуска в Черновицкой и Одесской областях осуществляется в штатном режиме в оба направления, заявили в украинском и молдавском пограничных ведомствах.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно прекращен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях.

Также УНН сообщал, что на фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область.

Евгений Устименко

