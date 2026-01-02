Сирський заслухав доповіді щодо інженерного облаштування оборонних рубежів: "Проведено великий обсяг робіт"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Йшлось про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів до оборони та організацію "антидронового" захисту.

Заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані "антидроновий" захист і наскільки готові населені пункти до оборони. Окремо зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення - зазначив Сирський.

Як зазначив Головком ЗСУ, досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани, навіть за чисельної переваги противника.

Він додав, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних Сил України у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Це створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.

У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно - йдеться в дописі Сирського.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Він наголосив на необхідності посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.