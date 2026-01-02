Сирський заслухав доповіді щодо інженерного облаштування оборонних рубежів: "Проведено великий обсяг робіт"

$42.170.18
1 січня, 13:04 • 41413 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 65824 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 52289 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 50005 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 166433 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 162872 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55339 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45907 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38580 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 31008 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 20748 перегляди
Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежаPhoto1 січня, 23:39 • 12047 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 13294 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей03:34 • 6220 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 10028 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 30688 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 48440 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 166433 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 93460 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 116926 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джо Байден
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Білий дім
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 29643 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 38296 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 38834 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 93460 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 37642 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Starlink
The Guardian

Сирський заслухав доповіді щодо інженерного облаштування оборонних рубежів: "Проведено великий обсяг робіт"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів, обговоривши фортифікації, загородження та підготовку населених пунктів до оборони.

Сирський заслухав доповіді щодо інженерного облаштування оборонних рубежів: "Проведено великий обсяг робіт"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Йшлось про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів до оборони та організацію "антидронового" захисту.

Заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані "антидроновий" захист і наскільки готові населені пункти до оборони. Окремо зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення

- зазначив Сирський.

Як зазначив Головком ЗСУ, досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани, навіть за чисельної переваги противника.

Він додав, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних Сил України у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Це створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.

У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно

- йдеться в дописі Сирського.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Він наголосив на необхідності посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна