1 января, 13:04 • 41743 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 66495 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 52796 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 50494 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 167499 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 163790 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 55549 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46019 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38642 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 31077 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Сырский заслушал доклады по инженерному обустройству оборонительных рубежей: "Проведен большой объем работ"

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Главнокомандующий ВСУ провел совещание по состоянию инженерного обустройства оборонительных рубежей, обсудив фортификации, заграждения и подготовку населенных пунктов к обороне.

Сырский заслушал доклады по инженерному обустройству оборонительных рубежей: "Проведен большой объем работ"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Речь шла о фортификациях, инженерных заграждениях, подготовке населенных пунктов к обороне и организации "антидроновой" защиты.

Заслушал доклады командующих группировками войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта. Подробно обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии "антидроновая" защита и насколько готовы населенные пункты к обороне. Отдельно сосредоточились на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения

- отметил Сырский.

Как отметил Главком ВСУ, опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы, даже при численном превосходстве противника.

Он добавил, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки Вооруженных Сил Украины в тесном взаимодействии с местными властями и военными администрациями фактически непрерывно выполняют сверхважные задачи. Это создание разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, строительство блиндажей и других элементов фортификаций.

В 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось. Проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. В то же время эти мероприятия должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно

- говорится в сообщении Сырского.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия не меняет намерений захватить Украину и погрузить города в "блэкауты". Он подчеркнул необходимость усиления противодействия вражеским "шахедам" и формирования дивизионов беспилотных систем ПВО.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина