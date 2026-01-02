Сырский заслушал доклады по инженерному обустройству оборонительных рубежей: "Проведен большой объем работ"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Речь шла о фортификациях, инженерных заграждениях, подготовке населенных пунктов к обороне и организации "антидроновой" защиты.

Заслушал доклады командующих группировками войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта. Подробно обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии "антидроновая" защита и насколько готовы населенные пункты к обороне. Отдельно сосредоточились на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения - отметил Сырский.

Как отметил Главком ВСУ, опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы, даже при численном превосходстве противника.

Он добавил, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки Вооруженных Сил Украины в тесном взаимодействии с местными властями и военными администрациями фактически непрерывно выполняют сверхважные задачи. Это создание разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, строительство блиндажей и других элементов фортификаций.

В 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось. Проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. В то же время эти мероприятия должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно - говорится в сообщении Сырского.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия не меняет намерений захватить Украину и погрузить города в "блэкауты". Он подчеркнул необходимость усиления противодействия вражеским "шахедам" и формирования дивизионов беспилотных систем ПВО.