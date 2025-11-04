ukenru
Сирійські біженці в Німеччині мають повернутися на батьківщину, буде розпочато депортації - Мерц

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про завершення громадянської війни в Сирії та намір розпочати процес повернення сирійських біженців на батьківщину. Він запросив президента Ахмеда аль-Шараа для обговорення депортації тих, хто не має законних підстав залишатися в країні.

Сирійські біженці в Німеччині мають повернутися на батьківщину, буде розпочато депортації - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що сирійські біженці зможуть повернутися на батьківщину, оскільки громадянська війна там завершилася. Він також заявив про намір розглянути питання депортації та запросив до Німеччини президента Ахмеда аль-Шараа для обговорення цього питання. Про це інформує УНН з посиланням на Handelsblatt і Tagesschau.  

Деталі

У понеділок, 3 листопада в м. Гузум канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з міністром-президентом землі Шлезвіг-Гольштейн Даніелем Гюнтером заявив, що оскільки громадянська війна в Сирії завершилася, можна починати процес повернення сирійськіх біженців на батьківщину.

Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз у Німеччині немає абсолютно жодних підстав для надання притулку, і тому ми можемо розпочати репатріацію

- сказав канцлер.

Він висловив сподівання, що багато сирійських біженців добровільно повернуться на батьківщину й долучаться до її відбудови. Німеччина, за його словами, підтримуватиме цей процес і надаватиме допомогу у відновленні Сирії.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Йоганнес Вадефуль, який нещодавно відвідав Сирію, після побачених руйнувань засумнівався, що більшість біженців погодяться повернутися найближчим часом: "Людям практично неможливо жити тут по-справжньому гідним життям".

Коментуючи це, Мерц зазначив, що надалі Німеччина має розмежувати процедури надання притулку та трудової міграції.

Я дуже незадоволений тим, що ми все ще маємо в процедурі надання притулку тих, кого ми могли б інтегрувати в ринок праці або вже частково інтегрували

- пояснив очільник уряду. 

Він також наголосив, що Берлін у майбутньому може депортувати тих сирійців, які не мають законних підстав залишатися в країні й відмовляються повернутися. Для обговорення цього питання Мерц запросив тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.

Нагадаємо

Кількість біженців у Німеччині зменшилася на 50 тисяч осіб у першій половині 2025 року, досягнувши 3,495 млн. Причинами скорочення стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація, зокрема понад 83 тисячі сирійців отримали громадянство.

У Швейцарії суттєво побільшало заяв від українців 18-22 років, які просять про захист03.11.25, 22:23 • 866 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Сирія
Німеччина