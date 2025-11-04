Сирийские беженцы в Германии должны вернуться на родину, будут начаты депортации - Мерц

ukru
17:51 • 11676 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 30087 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 23418 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 25341 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 23393 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 32759 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16931 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15187 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29167 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33746 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видеоVideo3 ноября, 14:09 • 8944 просмотра
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 10814 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 15463 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов17:31 • 4470 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей18:37 • 5406 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 30087 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 32759 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 31134 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 45542 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 52453 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 15503 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 21209 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 31218 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32127 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 53286 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
ТикТок

Сирийские беженцы в Германии должны вернуться на родину, будут начаты депортации - Мерц

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о завершении гражданской войны в Сирии и намерении начать процесс возвращения сирийских беженцев на родину. Он пригласил президента Ахмеда аль-Шараа для обсуждения депортации тех, кто не имеет законных оснований оставаться в стране.

Сирийские беженцы в Германии должны вернуться на родину, будут начаты депортации - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что сирийские беженцы смогут вернуться на родину, поскольку гражданская война там завершилась. Он также заявил о намерении рассмотреть вопрос депортации и пригласил в Германию президента Ахмеда аль-Шараа для обсуждения этого вопроса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Handelsblatt и Tagesschau.  

Подробности

В понедельник, 3 ноября в г. Хузум канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с министром-президентом земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером заявил, что поскольку гражданская война в Сирии завершилась, можно начинать процесс возвращения сирийских беженцев на родину.

Гражданская война в Сирии закончилась. Сейчас в Германии нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища, и поэтому мы можем начать репатриацию

- сказал канцлер.

Он выразил надежду, что многие сирийские беженцы добровольно вернутся на родину и примут участие в ее восстановлении. Германия, по его словам, будет поддерживать этот процесс и оказывать помощь в восстановлении Сирии.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Йоханнес Вадефуль, недавно посетивший Сирию, после увиденных разрушений усомнился, что большинство беженцев согласятся вернуться в ближайшее время: "Людям практически невозможно жить здесь по-настоящему достойной жизнью".

Комментируя это, Мерц отметил, что в дальнейшем Германия должна разграничить процедуры предоставления убежища и трудовой миграции.

Я очень недоволен тем, что у нас все еще есть в процедуре предоставления убежища те, кого мы могли бы интегрировать в рынок труда или уже частично интегрировали

- пояснил глава правительства. 

Он также подчеркнул, что Берлин в будущем может депортировать тех сирийцев, которые не имеют законных оснований оставаться в стране и отказываются вернуться. Для обсуждения этого вопроса Мерц пригласил временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Напомним

Количество беженцев в Германии уменьшилось на 50 тысяч человек в первой половине 2025 года, достигнув 3,495 млн. Причинами сокращения стали депортации, добровольные выезды и натурализация, в частности более 83 тысяч сирийцев получили гражданство.

В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите03.11.25, 22:23 • 744 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Сирия
Германия