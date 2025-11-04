Сирийские беженцы в Германии должны вернуться на родину, будут начаты депортации - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что сирийские беженцы смогут вернуться на родину, поскольку гражданская война там завершилась. Он также заявил о намерении рассмотреть вопрос депортации и пригласил в Германию президента Ахмеда аль-Шараа для обсуждения этого вопроса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Handelsblatt и Tagesschau.

Подробности

В понедельник, 3 ноября в г. Хузум канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с министром-президентом земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером заявил, что поскольку гражданская война в Сирии завершилась, можно начинать процесс возвращения сирийских беженцев на родину.

Гражданская война в Сирии закончилась. Сейчас в Германии нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища, и поэтому мы можем начать репатриацию - сказал канцлер.

Он выразил надежду, что многие сирийские беженцы добровольно вернутся на родину и примут участие в ее восстановлении. Германия, по его словам, будет поддерживать этот процесс и оказывать помощь в восстановлении Сирии.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Йоханнес Вадефуль, недавно посетивший Сирию, после увиденных разрушений усомнился, что большинство беженцев согласятся вернуться в ближайшее время: "Людям практически невозможно жить здесь по-настоящему достойной жизнью".

Комментируя это, Мерц отметил, что в дальнейшем Германия должна разграничить процедуры предоставления убежища и трудовой миграции.

Я очень недоволен тем, что у нас все еще есть в процедуре предоставления убежища те, кого мы могли бы интегрировать в рынок труда или уже частично интегрировали - пояснил глава правительства.

Он также подчеркнул, что Берлин в будущем может депортировать тех сирийцев, которые не имеют законных оснований оставаться в стране и отказываются вернуться. Для обсуждения этого вопроса Мерц пригласил временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Напомним

Количество беженцев в Германии уменьшилось на 50 тысяч человек в первой половине 2025 года, достигнув 3,495 млн. Причинами сокращения стали депортации, добровольные выезды и натурализация, в частности более 83 тысяч сирийцев получили гражданство.

