Сили спецоперацій знищили "Іскандери" ракетної бригади рф на Курщині - Генштаб
Київ • УНН
9 серпня 2025 року підрозділи ССО ЗС України атакували ангари у Курській області, де окупанти зберігали ОТРК "Іскандер". Знищено 1 пускову установку, 5 транспортно-заряджальних машин, уражено ЗРПК "Панцир-С1" та зруйновано склади.
Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України завдали ударів по ангарах окупантів на території колишньої птахофабрики у Курській області рф, де зберігали ОТРК "Іскандер", передає УНН із посиланням на Генштаб.
9 серпня 2025 року підрозділами Сил спеціальних операцій ЗС України було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області рф
Результатом комплексної роботи Сил спецоперацій ЗС України стали:
- 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
- 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";
- уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
- зруйновані склади та автомобільна техніка.
Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії російської федерації проти України
