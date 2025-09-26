$41.490.08
Ексклюзив
09:46 • 8334 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13896 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19463 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26460 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32084 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27250 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39175 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35435 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67769 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Україна за два місяці уразила 85 об’єктів рф завдяки DeepStrike - Сирський

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за два місяці Україна уразила 85 стратегічних цілей на території рф. Серед них 33 військові бази та аеродроми, а також 52 об'єкти військово-промислового комплексу.

Україна за два місяці уразила 85 об’єктів рф завдяки DeepStrike - Сирський

За два місяці використання далекобійних засобів DeepStrike ЗСУ вразили 85 стратегічних цілей на території росії, серед яких 33 військові бази, аеродроми тощо. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами пише Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

За словами головкома, "за допомогою далекобійних засобів (DeepStrike) Україна за неповні два місяці уразила 85 важливих об'єктів на території рф", пише видання.

Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас

- зазначив Сирський.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку літа росія перейшла на тактику "тисячі порізів", використовуючи невеликі штурмові групи. Вони проникають на українську територію, атакують об'єкти ЗСУ та паралізують логістику.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Deutsche Welle
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна