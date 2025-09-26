Україна за два місяці уразила 85 об’єктів рф завдяки DeepStrike - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за два місяці Україна уразила 85 стратегічних цілей на території рф. Серед них 33 військові бази та аеродроми, а також 52 об'єкти військово-промислового комплексу.
За два місяці використання далекобійних засобів DeepStrike ЗСУ вразили 85 стратегічних цілей на території росії, серед яких 33 військові бази, аеродроми тощо. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами пише Deutsche Welle, передає УНН.
Деталі
За словами головкома, "за допомогою далекобійних засобів (DeepStrike) Україна за неповні два місяці уразила 85 важливих об'єктів на території рф", пише видання.
Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас
