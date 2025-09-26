рф перейшла до тактики "тисячі порізів" - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку літа росія перейшла на тактику "тисячі порізів", використовуючи невеликі штурмові групи. Вони проникають на українську територію, атакують об'єкти ЗСУ та паралізують логістику.
З початку літа росія перейшла на тактику "тисячі порізів": противник замість масових наступів використовує невеликі штурмові групи по 4–6 осіб, які проникають на українську територію, атакують об’єкти ЗСУ та паралізують логістику. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами пише Deutsche Welle, передає УНН.
Деталі
Він (ворог - ред.) перейшов до нової тактики - так званої "тисячі порізів", яка полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп - чотири-шість військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням - якнайглибше проникнути на нашу територію
За цієї тактики війська противника кілька разів заходять на території, атакують об'єкти ЗСУ в глибині, паралізують логістику, ротацію військ та знищують запаси.
І таким чином просто захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ. Фактично така ситуація склалася на Добропільському напрямку, де противник силами 8-ї та 51-ї загальновійськових армій, 68 го армійського корпусу розпочав втілення цієї тактики на Новопавлівському напрямку
Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці: що обговорювали23.09.25, 18:10 • 3174 перегляди