рф перешла к тактике "тысячи порезов" - Сырский

С начала лета россия перешла на тактику "тысячи порезов": противник вместо массовых наступлений использует небольшие штурмовые группы по 4–6 человек, которые проникают на украинскую территорию, атакуют объекты ВСУ и парализуют логистику. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Подробности

Он (враг - ред.) перешел к новой тактике - так называемой "тысячи порезов", которая заключается в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - четыре-шесть военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей - как можно глубже проникнуть на нашу территорию - пояснил он.

При этой тактике войска противника несколько раз заходят на территории, атакуют объекты ВСУ в глубине, парализуют логистику, ротацию войск и уничтожают запасы.

И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск. Фактически такая ситуация сложилась на Добропольском направлении, где противник силами 8-й и 51-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса начал воплощение этой тактики на Новопавловском направлении - добавил Сырский.

