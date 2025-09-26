рф перешла к тактике "тысячи порезов" - Сырский

$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 2360 просмотра
09:01 • 10617 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
09:25 • 5412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 10617 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 17962 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 24591 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25492 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37670 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34868 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67331 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42814 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 21822 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 6914 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 22432 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 18290 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12443 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 10617 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 17962 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 24591 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 28862 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 35059 просмотра
Дональд Трамп
Елена Соседка
Дональд Туск
Андрей Сибига
Ярослава Магучих
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Венгрия
Италия
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 3126 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12579 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 28825 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 36923 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 70364 просмотра
ТикТок
Financial Times
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136

рф перешла к тактике "тысячи порезов" - Сырский

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала лета россия перешла на тактику "тысячи порезов", используя небольшие штурмовые группы. Они проникают на украинскую территорию, атакуют объекты ВСУ и парализуют логистику.

рф перешла к тактике "тысячи порезов" - Сырский

С начала лета россия перешла на тактику "тысячи порезов": противник вместо массовых наступлений использует небольшие штурмовые группы по 4–6 человек, которые проникают на украинскую территорию, атакуют объекты ВСУ и парализуют логистику. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Подробности

Он (враг - ред.) перешел к новой тактике - так называемой "тысячи порезов", которая заключается в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - четыре-шесть военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей - как можно глубже проникнуть на нашу территорию

- пояснил он.

При этой тактике войска противника несколько раз заходят на территории, атакуют объекты ВСУ в глубине, парализуют логистику, ротацию войск и уничтожают запасы.

И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск. Фактически такая ситуация сложилась на Добропольском направлении, где противник силами 8-й и 51-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса начал воплощение этой тактики на Новопавловском направлении

- добавил Сырский.

Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке: что обсуждали23.09.2025, 18:10 • 3174 просмотра

Алена Уткина

Война в Украине
Государственная граница Украины
Немецкая волна
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский