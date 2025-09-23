$41.380.13
Эксклюзив
13:28
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 18398 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15213 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 41729 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35352 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 34844 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48736 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48995 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44846 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69947 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке: что обсуждали

Киев • УНН

 726 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Сырский сообщил, что Силы обороны сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании, несмотря на количественное превосходство врага.

Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке: что обсуждали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью и сообщил ему, что Силы обороны сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.

Провел очередной разговор в формате видеоконференцсвязи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке – командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью. Рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной

- сообщил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на количественно превосходящие силы российских захватчиков и высокую концентрацию российских огневых средств на отдельных участках фронта, им не удается переломить ситуацию в свою пользу.

"Умелые маневренные и контратакующие действия украинских подразделений сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании", - отметил Сырский.

В то же время, по его словам, россияне не прекращают наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики и военно-промышленного комплекса нашего государства. Враги бьют по жилой застройке, продолжают террор против гражданского населения.

"Чтобы защитить наших людей, наши предприятия и территории, Украине нужно больше действенных средств ПВО, ракет, средств РЭБ и других современных систем вооружений. Работаем над продолжением сотрудничества с американскими партнерами для поддержки возможностей Сил обороны Украины в интересах безопасности всего евроатлантического пространства", - заявил Сырский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Георгицэ Владом.

Сырский рассказал румынскому коллеге о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВСУ.

"Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", - написал Главком.

Павел Зинченко

