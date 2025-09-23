Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке: что обсуждали
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Сырский сообщил, что Силы обороны сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании, несмотря на количественное превосходство врага.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью и сообщил ему, что Силы обороны сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.
Провел очередной разговор в формате видеоконференцсвязи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке – командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью. Рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной
Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на количественно превосходящие силы российских захватчиков и высокую концентрацию российских огневых средств на отдельных участках фронта, им не удается переломить ситуацию в свою пользу.
"Умелые маневренные и контратакующие действия украинских подразделений сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании", - отметил Сырский.
В то же время, по его словам, россияне не прекращают наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики и военно-промышленного комплекса нашего государства. Враги бьют по жилой застройке, продолжают террор против гражданского населения.
"Чтобы защитить наших людей, наши предприятия и территории, Украине нужно больше действенных средств ПВО, ракет, средств РЭБ и других современных систем вооружений. Работаем над продолжением сотрудничества с американскими партнерами для поддержки возможностей Сил обороны Украины в интересах безопасности всего евроатлантического пространства", - заявил Сырский.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Георгицэ Владом.
Сырский рассказал румынскому коллеге о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВСУ.
"Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", - написал Главком.