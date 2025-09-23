Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці: що обговорювали

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 4438 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 16133 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 13790 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 39595 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 34242 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34090 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48291 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48757 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44682 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69821 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.7м/с
47%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 33754 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 30207 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 13598 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 17841 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 15581 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 16115 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 15752 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 30444 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 33994 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 39579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 6178 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 73211 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 35314 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 50777 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 102284 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці: що обговорювали

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ США в Європі та Африці Крістофером Донах’ю. Сирський повідомив, що Сили оборони зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії, попри кількісну перевагу ворога.

Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці: що обговорювали

Головнокомандувач Збройними силами України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову Збройних сил США в Європі та Африці генералом Крістофером Донах’ю та повідомив його, що Сили оборони зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній компанії, пише УНН з посиланням на допис Сирського в Telegram.

Провів чергову розмову у форматі відеоконференцзв’язку з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю. Розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною

- повідомив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що незважаючи на кількісно переважаючі сили російських загарбників та високу концентрацію російських вогневих засобів на окремих ділянках фронту, їм не вдається переломити ситуацію на свою користь.

"Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії", - зазначив Сирський.

Водночас, за його словами, росіяни не припиняють завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави. Вороги б’ють по житловій забудові, продовжують терор проти цивільного населення.

"Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь. Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору", - заявив Сирський.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.

Сирський розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.

"Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", - написав Головком.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
НАТО
Олександр Сирський
Румунія
Україна