Сирський провів розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці: що обговорювали
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройними силами України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову Збройних сил США в Європі та Африці генералом Крістофером Донах’ю та повідомив його, що Сили оборони зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній компанії, пише УНН з посиланням на допис Сирського в Telegram.
Провів чергову розмову у форматі відеоконференцзв’язку з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю. Розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною
Головнокомандувач наголосив, що незважаючи на кількісно переважаючі сили російських загарбників та високу концентрацію російських вогневих засобів на окремих ділянках фронту, їм не вдається переломити ситуацію на свою користь.
"Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії", - зазначив Сирський.
Водночас, за його словами, росіяни не припиняють завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави. Вороги б’ють по житловій забудові, продовжують терор проти цивільного населення.
"Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь. Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору", - заявив Сирський.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.
Сирський розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.
"Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", - написав Головком.