12:19 • 10776 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 17458 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 26978 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 43669 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 44609 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25773 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 43772 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23957 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34452 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48207 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 25732 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 26983 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 43672 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 44612 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 43775 перегляди
Сирський провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії: деталі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Головком ЗСУ Олександр Сирський обговорив з румунським колегою Георгіце Владом поточну ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Також мова йшла про спільну протидію загрозам, пов'язаним із перетином українсько-румунського кордону російськими засобами повітряного нападу.

Сирський провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії: деталі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Сирський розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.

Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора

- написав Головком.

Він також подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу, а також тривалу співпрацю.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на 10 кілометрів у територію Румунії, і перебував там близько 50 хвилин. Румунія підняла бойову авіацію, а Польща задіяла військову відповідь на загрозу російських безпілотників.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Польща