Сирський провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії: деталі
Київ • УНН
Головком ЗСУ Олександр Сирський обговорив з румунським колегою Георгіце Владом поточну ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Також мова йшла про спільну протидію загрозам, пов'язаним із перетином українсько-румунського кордону російськими засобами повітряного нападу.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сирський розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.
Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора
Він також подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу, а також тривалу співпрацю.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на 10 кілометрів у територію Румунії, і перебував там близько 50 хвилин. Румунія підняла бойову авіацію, а Польща задіяла військову відповідь на загрозу російських безпілотників.