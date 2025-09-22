$41.250.00
Сырский провел разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии: детали

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Главком ВСУ Александр Сырский обсудил с румынским коллегой Георгицэ Владом текущую ситуацию на фронте и потребности ВСУ. Также речь шла о совместном противодействии угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы российскими средствами воздушного нападения.

Сырский провел разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии: детали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Георгицэ Владом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Сырский рассказал румынскому коллеге о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВСУ.

Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора

- написал Главком.

Он также поблагодарил в лице генерала Георгицэ Влада руководство Румынии и весь румынский народ за стойкую политическую поддержку Украины и военную помощь, а также длительное сотрудничество.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на 10 километров в территорию Румынии и находился там около 50 минут. Румыния подняла боевую авиацию, а Польша задействовала военный ответ на угрозу российских беспилотников.

Евгений Устименко

