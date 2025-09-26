Украина за два месяца поразила 85 объектов рф благодаря DeepStrike - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за два месяца Украина поразила 85 стратегических целей на территории рф. Среди них 33 военные базы и аэродромы, а также 52 объекта военно-промышленного комплекса.
За два месяца использования дальнобойных средств DeepStrike ВСУ поразили 85 стратегических целей на территории россии, среди которых 33 военные базы, аэродромы и т.д. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Подробности
По словам главкома, "с помощью дальнобойных средств (DeepStrike) Украина за неполные два месяца поразила 85 важных объектов на территории рф", пишет издание.
Из них 33 - военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 - это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, производящие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны - все то, что ежедневно используется против нас
Напомним
