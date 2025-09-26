Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї в ніч на 26 вересня. Завод виробляє бензин, дизель та авіагас, переробляючи 6,25 млн тонн нафти на рік.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ, що в Краснодарському краї рф, пише УНН.
У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу
Цей НПЗ, як вказано, знаходиться у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки становить близько 6.25 млн тонн/рік. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф, зазначили у Генштабі.
"Підтверджено влучання та пожежу. Ступінь та деталі ураження уточнюються", - вказано у повідомленні.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
