Эксклюзив
09:46 • 7158 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12432 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17167 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24237 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30085 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26753 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38759 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35311 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67681 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзивы
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 26 сентября. Завод производит бензин, дизель и авиакеросин, перерабатывая 6,25 млн тонн нефти в год.

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения снабжения горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода

- сообщили в Генштабе.

Этот НПЗ, как указано, находится в Краснодарском крае и в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет около 6.25 млн тонн/год. Задействован в обеспечении оккупационной армии рф, указали в Генштабе.

"Подтверждено попадание и пожар. Степень и детали поражения уточняются", - указано в сообщении.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар26.09.25, 07:18 • 3530 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина