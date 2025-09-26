Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 26 сентября. Завод производит бензин, дизель и авиакеросин, перерабатывая 6,25 млн тонн нефти в год.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, пишет УНН.
В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения снабжения горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода
Этот НПЗ, как указано, находится в Краснодарском крае и в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет около 6.25 млн тонн/год. Задействован в обеспечении оккупационной армии рф, указали в Генштабе.
"Подтверждено попадание и пожар. Степень и детали поражения уточняются", - указано в сообщении.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
