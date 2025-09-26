Силы спецопераций уничтожили "Искандеры" ракетной бригады РФ на Курщине - Генштаб
Киев • УНН
9 августа 2025 года подразделения ССО ВС Украины атаковали ангары в Курской области, где оккупанты хранили ОТРК "Искандер". Уничтожена 1 пусковая установка, 5 транспортно-заряжающих машин, поражен ЗРПК "Панцирь-С1" и разрушены склады.
Подразделения Сил специальных операций ВС Украины нанесли удары по ангарам оккупантов на территории бывшей птицефабрики в Курской области рф, где хранились ОТРК "Искандер", передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Результатом комплексной работы Сил спецопераций ВС Украины стали:
- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
- 1 уничтоженная пусковая установка ОТРК "Искандер";
- пораженный ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
- разрушенные склады и автомобильная техника.
Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии Российской Федерации против Украины
